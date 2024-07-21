مكيفة وأمام الشاطئ.. 40 صورة ترصد أرخص شاليهات العين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تهتم العديد من الأسر والمواطنين، بالبحث عن أفضل الشاليهات والفنادق، خاصة في العين السخنة، وذلك تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام، حيث تُعد من أفضل الأماكن لقضاء الإجازات بها.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أرخص شاليهات العين السخنة، كالتالي:

Relaxing Studio-Malibu El Sokhna Resort

- يقع شاليه ماليبو السخنة في العين السخنة، ويوفر مكان إقامة مكيف مع تراس.

- يقع مكان الإقامة هذا على شاطئ البحر، ويضم مسبحًا في الهواء الطلق وصالة مشتركة وحديقة.

- يحتوي الشاليه على غرفة نوم واحدة وحمام واحد وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومنطقة لتناول الطعام ومطبخ مجهز بالكامل وشرفة مع إطلالات على البحيرة.

- يتحدث اللغة العربية والإنجليزية في مكتب الاستقبال، ويتواجد الموظفون دائمًا لتقديم المساعدة.

- يتوفر للضيوف في الشاليه ملعب للأطفال ومرافق للشواء.

- تبدأ الليلة من 1520 جنيهًا وتصل إلى 1672 جنيهًا.

أكواريوس - العين السخنة

- يقع في العين السخنة، ويوفر أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص وإطلالة على الحديقة وشرفة.

- يتكون الشاليه من 3 غرف نوم ومطبخ مجهز بالكامل و3 حمامات.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة. مكان الإقامة مخصص لغير المدخنين.

- يعتبر مطار القاهرة الدولي المطار الأقرب للشاليه حيث يقع على بعد 152 كم منه.

- يبدأ سعر الليلة من 1,520 جنيهًا ويصل إلى 2,412 جنيه.

Ain Sokhna - Cozy Chalet in La Jolie Marina El Ain El Sokhna - Families Only

- يوفر مكان إقامة مع مسبح خاص وإطلالة على البحر وتراس.

- يقع مكان الإقامة هذا على شاطئ البحر، ويضم منطقة شاطئ خاص.

- يحتوي هذا الشاليه المكيف على غرفة نوم واحدة وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومنطقة لتناول الطعام ومطبخ مجهز بالكامل مع أدوات المطبخ وغرفة معيشة.

- تحتوي الوحدة في مكان الإقامة على بيديت وغرفة ارتداء الملابس. ويوفر مكان الإقامة إطلالات على المسبح.

- يمكن للضيوف في الشاليه الاستمتاع بالأنشطة في العين السخنة وما حولها، مثل ركوب الدراجات.

- يبدأ سعر الليلة من 1,640 جنيهًا ويصل إلى 2,391 جنيه.

اقرأ أيضًا:

من 700 لـ263 ألف جنيه.. 51 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في شرم الشيخ

الليلة تصل إلى 178 ألف جنيه.. 22 صورة ترصد أغلى فندق في الغردقة 2024