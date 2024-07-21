شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية نقل رخصة محل تجارى بالجيزة لوفاة المرخص.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن المستندات والأوراق المطلوبة لنقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو عام لوفاة المرخص له، وذلك من خلال المركز التكنولوجي.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية، العديد من الخدمات، منها: (تجديد رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، واستخراج قيد اتحاد شاغلين، والتصالح على مخالفة).

وفيما يلي المستندات المطلوبة لتقديم طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو عام (لوفاة المرخص له).

- أصل رخصة المحل.

- صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع).

- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم.

- المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.

- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر من الورثة) (الأصل للاطلاع).

- فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21، 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

*فى جميع الأحوال يسرى على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلى (موافقة الأمن فى حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر.....إلخ، موافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات... إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية).

يُذكر أن المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة تقع في كلًا من (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.