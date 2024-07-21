شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى خطوط السكك الحديدية بالدلتا.. شاهد محطـة سكـة حديـد طنطـا والان مع تفاصيل الخبر

سلطت هيئة السكة الحديد الضوء على محطة قطارات طنطا، وهي أكبر محطة قطارات بوسط الدلتا، وتعتبر ملتقى خطوط السكك الحديدية بالدلتا والوجه البحرى، وتم عمل تحديثات بها عام 1933 وشيدت على الطراز الإسلامى.

وتم تطوير 246 من 708 محطة، كما تم تطوير 60 محطة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة، ويتم تطوير 94 محطة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، كذلك يتم تطوير المزلقانات حيث تم تطوير 671 من 1120 مزلقان .

كما وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 100 ماكينة للدفع الإلكترونى، بمنافذ التذاكر بـ54 محطة من محطات قطارات السكة الحديد، كمرحلة أولى، وذلك لتفعيل وسائل الدفع الإلكترونى واستخدام الكروت الذكية في تحصيل أسعار التذاكر تسهيلا على المواطنين وإتاحة أكثر من وسيلة للدفع.