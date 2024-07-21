طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد تُحذر: موجة شديدة الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأفادت "الهيئة"، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، كالتالي:

توقعت أن تشهد حالة طقس الـ6 أيام القادمة، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وقالت "الهيئة"، إن حالة الطقس تشهد فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من أقصى جنوب البلادـ، بدءًا من الثلاثاء القادم وحتى الجمعة.

وأضافت أن حالة طقس الـ6 أيام القادمة، تتأثر برياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأوضحت "الأرصاد"، أن حالة طقس الـ6 أيام القادمة، تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الهيئة"، إلى أن طقس الأيام القادمة يشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.



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