شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة مصر الاستراتيجية لتحويل تحديات المناخ إلى فرص تنموية خضراء والان مع تفاصيل الخبر

مصر تنتهج مسار استراتيجي لتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرصتنموية خضراء من أجل تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات، مع زيادة المرونة والتكيف، وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال خطة وطنية شاملة لجميع قطاعات التنمية، بالتوازى مع تقديمها ثلاثة بلاغات وطنية وتعمل حاليا في المرحلة النهائية من إصدار تقرير البلاغ الوطنى الرابع ضمن التزامها بالمشاركة في الجهد العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ

خلال هذا التقرير نرصد تفاصيل خطة مصر لتعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني والاقليمي والعالمى.

وأشارت وزيرة البيئة في كلمتها انه من أجل تحسين إدارة تغير المناخ في مصر

1- على المستوى المؤسسي تنوانشاء وإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي في عام 2019 ويرأسه رئيس مجلس الوزراء، لتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي.

2-ربط ظاهرة التغير المناخي بالخطط الوطنية، والسياسات والاستراتيجيات واستراتيجية التنمية المستدامة

3- أصدرت مصر خلال 2022 أيضًا الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 .

4- تعد مصر خطة العمل الوطنية لحوكمة المناخ، بما يتماشى مع اهداف رؤية مصر 2030

5- تشرع مصر في تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات، والمشروعات المناخية في مجالات مختلفة، منها إصلاحات سياسة الطاقة والطاقة المتجددة، و كفاءة الطاقة في قطاعات الكهرباء والبترول، والوقود منخفض الكربون، والنقل منخفض الكربون؛ ادارة المخلفات الصلبة؛ التمويل الأخضر.

6- اتخاذ إجراءات التكيف مع المناخ، منهت تخفيف في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها (37٪) خفض غازات الدفيئة بحلول عام 2030.

7- تركيب قدرات إضافية للطاقة المتجددة لزيادة مساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030.

8- تخفيض غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل

10- بدأت مصر إجراءات وتدابير سياسة التكيف في القطاعات مختلفة، مثل موارد المياه والري لمواجهة الانخفاض والزيادة المتوقعين في تدفقات المياه في نهر النيل، وفي الزراعة يتم تطوير هياكل اقتصادية زراعية مرنة تتسم بالكفاءة في إدارة موارد الأراضي.

11- التركيز على المدخلات الزراعية والإنتاج، وتمكين رصد بيانات تغير المناخ، اما في المناطق الساحلية يتم العمل على أساليب الإقامة والحماية للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة.

12-تعزيز التنمية الحضرية والسياحة، و الإجراءات الإضافية مثل تطوير التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر لتزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ إجراءات حساسة للوقت للحد من الإصابات والمرض والوفيات.

13- رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع تغير المناخ وزيادة الوعي بالإجراءات الصحية الاستباقية للحد من المخاطر، وتعزيز البحث العلمي والدراسات الديموغرافية.

14-تقييم تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي في المناطق المعرضة للخطر والمحمية.

15-دمج المحتوى الخاص بالتغير المناخي في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات.

16-مشروعات للنقل المستدام تجديد خطي مترو القاهرة الأول و الثالث ، مما يساعد على تقليل الازدحام المروري والتلوث عن طريق وضع عدد أقل من السيارات على الطريق، وتنفيذ مشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير الإسكندرية، ومد خط مترو القاهرة الثاني، وإعادة تأهيل شبكة ترام الإسكندرية.

17-تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر.لانشاء السدود لمنع منازل السكان والأراضي الزراعية من الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات المناخية الشديدة.

18- تطوير محطة بنبان للطاقة الشمسية لتكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.