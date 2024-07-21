شكرا لقرائتكم خبر عن الحلول المقترحة لتخفيف كثافة الطلاب بالفصول قبل بدء العام الدراسى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية، بدراسة الكثافة الطلابية ووضع حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع قبل بدء العام الدراسى الجديد 2025، نرصد أبرزها في التقرير التالى:

ـ تشكيل لجان بكل إدارة تعليمية لمعاينة كل مدارس الإدارة على الطبيعة للوقوف على الوضع الحالي الفعلي لكل مدرسة، وموقف الكثافة بها وتقديم مقترحات الحل بالمدارس التي بها مشكلة كثافة.

- معاينة كل مدرسة على الطبيعة ورصد عدد الفراغات التي تستخدم فصول وعدد التلاميذ بكل مدرسة ومتوسط الكثافة وتحديد موقف المدرسة طبقاً للتشغيل الفعلي على الطبيعة (يوجد مشكلة كثافة - أو لا يوجد مشكلة كثافة) .

- بالنسبة للمدارس التي بها مشكلة كثافة يتم دراسة وضع حلول لكل مدرسة مع مراعاة أن تكون حلول سريعة لإنهاء المشكلة.

ـ في حال تعذر وجود حلول إنشائية يتم دراسة حلول إدارية وذلك من خلال المدرسة ذاتها أو مدارس نطاق الخدمة.

ـ دراسة ترشيد الفراغات وإعادة توزيع الطلبة.

ـ دمج المراحل التعليمية وإمكانية عمل المدارس أكثر من فترة.

ـ الاستفادة القصوى من جميع المدارس الواقعة بنطاق الخدمة أو بنطاقات الخدمة المجاورة وخاصة المدارس الفنية.

- إمكانية التنسيق واستخدام بعض فصول المعاهد الأزهرية بنطاق خدمة هذه المدارس.

- إمكانية التنسيق واستخدام بعض مباني مراكز الشباب.

- إمكانية استخدام أى مبانى خالية تابعة لوزارات أخرى .

- وفي حالة تعذر وجود أي من الحلول يتم طلب توفير أرض على أن ينتهى عمل اللجان بحد أقصى يوم 1 سبتمبر 2024.

ـ في ضوء حصر الفراغات أو العمل لمدة 6 أيام ومنح يوم إجازة لكل صف أو العمل فترتين صباحي ومسائي.

ـ قد تلجأ الوزارة إلى تطبيق نظام المحاضرات لطلاب المرحلة الثانوية.

ـ استغلال فصول المرحلة الثانوية لطلاب مرحلة التعليم الأساسى.

