شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: قدرة ميناء الحديدة على استقبال البضائع صارت معطلة بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

قالت إذاعة جيش الاحتلال: قدرة ميناء الحديدة على استقبال البضائع صارت معطلة بشكل كامل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال: الهجوم على اليمن ركز على قدرات تفريغ البضائع في ميناء الحديدة وهدفنا منع الإيرانيين من إيصال الذخيرة إلى الحوثيين.

وتابعت: "إسرائيل ضربت نحو 20 خزان وقود في ميناء الحديدة باليمن".

وقصفت طائرات إسرائيلية أهدافًا تابعة للحوثيين في اليمن، أمس السبت، ما أسفر عن مقتل 3 على الأقل وإصابة 87، بعد يوم من هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون على تل أبيب "المركز الاقتصادي لإسرائيل".

ويأتي الهجوم أيضًا في وقت يستعد فيه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، للسفر إلى واشنطن، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام الكونجرس.