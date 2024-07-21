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الحوثيون يعلنون نجاح استهداف مواقع عسكرية في إيلات بدفعة من الصواريخ

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان حنا

الأحد، 21 يوليو 2024 09:43 ص

أعلن الحوثيون، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية.

وقالت جماعة الحوثي فى بيان لهم وفق وسائل إعلام محلية تابعة للجماعة ؛ نفذنا عملية عسكرية نوعية على أهداف مهمة في أم الرشراش بعدد من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح.. نؤكد حقنا الكامل في الدفاع عن اليمن العزيز ضد العدوان الأمريكى البريطاني وكذلك ضد العدوان الإسرائيلي" .

وأشاروا إلى أن عدد الضحايا الناجم عن هجوم الحديدة بلغ 3 شهداء و87 جريحا مشددين على استمرار دعمهم لغزة فى وجه العدوان الإسرائيلى.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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