شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024.. مواد انتهت الكنترولات من تصحيحها والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر طلاب الثانوية العامة موعد إعلان وظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الكنترولات تعمل على تصحيح وتقدير كراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024، مضيفة أن هناك مواد تم الانتهاء من تصحيحها منها المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء بالإضافة إلى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والأولى والفيزياء والتاريخ وجار انتهاء الكنترولات خلال الأسبوع الجاري من تصحيح امتحانات باقى مواد الثانوية العامة ويتم استكمال أعمال التصحيح حتى الانتهاء منها، مضيفة أنه يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، بعد تجهيز النتيجة والانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع نتيجة الثانوية العامة 2024.

كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.