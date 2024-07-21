لحاملي الثانوي العام.. بدء تلقي طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بدأت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، تلقي طلبات الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2024 - 2025، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية، وشهادات الثانوية من الخارج، والدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين للعام الدراسي 2023-2024.

كما يتم تلقي طلبات الالتحاق بكلية الشرطة، للحاصلين على ليسانس الحقوق، وبكالوريوس التربية الرياضية للعام السابق 2023، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجا في قطاعات وزارة الداخلية في العام الماضي (2023)، وكذلك كلية الطب البشري للعامين السابقين; وذلك حتى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس المقبل لمدة 26 يوما.

كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2024 - 2025، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65 % للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على ليسانس الحقوق، وبكالوريوس التربية الرياضية، بحد أدنى تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد.

وكشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية 2024، وطلبة الدور الثاني، والثانوية الازهرية، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، بدءا من يوم الخميس أول أغسطس المقبل، وحتى الخميس 29 من نفس الشهر، لمدة 29 يوما، مع مراعاة قيام حاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، بتقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وقال إن التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث للعام الجاري 2024، والحاصلون على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس - ليسانس - ماجستير- دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجا في قطاعات الوزارة لهذا العام، فسيبدأ من أول أغسطس المقبل، ولمدة 43 يوما، لافتا إلى أن التقديم للالتحاق للجميع سيكون من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق، بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أنه لابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، والا يكون قد حمل أو أي من والديه أي جنسية أخرى، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، بالإضافة إلى ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وأضاف أن المتقدم يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم على 22 سنة ميلادية، فضلا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، وألا يزيد الوزن على (طول القامة - 90)، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، يجب ألا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور، و160 سم للإناث، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم على 28 عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.

ولفت اللواء دكتور أبو المكارم إلى أن مراحل التقديم للأكاديمية تمر عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات "القدرات - المقاس - القوام - الطبي والرياضي - السمات الشخصية - الهيئة - الكشف الطبي المتقدم"، ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلا عن اختبار القوام: "الوزن المثالي طول الطالب - 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية "العظام - الرمد - الباطنة - الجراحة - الأسنان - ... إلخ".

وأوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن مكان الاختبارات، هو من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارا من الساعة 6 صباحا.. لافتا إلى توفير مكان لائق لأولياء الأمور بالجهة المقابلة للبوابة.

وأضاف أنه تم توفير عدة تيسيرات للمتقدمين بأكاديمية الشرطة، من بينها إعلان نتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر للوقوف على النتائج، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية والطوابع، وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات للطلبة، فضلا عن طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات لكيفية التقديم، وتوفير خط تليفوني مباشر، لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة على رقمي (0224109102)، (0224109117).