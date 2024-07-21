بالأسماء.. قرار من وزير الداخلية بردّ الجنسية لـ12 مواطنًا (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا بعدما فقدوها نتيجة التجنس بجنسية أجنبية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 156 اليوم 21 يوليو سنة 2024، بيانا بأسماء طالبي رد الجنسية المصرية، وجاءت كالأتي:

وتضمنت قائمة أسماء طالبى رد الجنسية المصرية: محمود محمد محمد السعودية 22/5/1985، أحمد هاشم أحمد أسيوط 1/10/1956، شريف سالم عبد الجيد الإسكندرية 19/5/1980، أحمد عبد العظيم عبد الحليم القاهرة 7/11/1986، باسم برتى لابان القاهرة 14/2/1974، عبد الغفار محمد عبد الغفار القاهرة 25/9/1967، أنطون سعيد وهيب القاهرة 6/12/1982، حامد السيد محمد القاهرة 9/5/1952،صموئيل لبيب صادق القاهرة 3/5/1958، كيرلس ظريف حكيم سوهاج 27/10/1990، أحمد محمد شفيق الجيزة 10/11/1975، حسن عمر حسن الكويت 7/8/1984.