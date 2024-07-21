شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب بالجيزة تنظم أنشطة مجتمعية لرفع الوعى المائى والان مع تفاصيل الخبر

أجرى فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سلسلة من الأنشطة التوعوية والمجتمعية، بالتعاون مع محافظة الجيزة، مستهدفًا رفع الوعي المائي للمواطنين، وكذا تعزيز الدور المجتمعي للشركة بكافة مناطق المحافظة.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، أن حي الهرم، شهد تنفيذ قافلة مائية شاملة، تضمنت حملات طرق أبواب للوصول لربات الأسر بالمنازل، وحملات توعية مباشرة مع المواطنين؛ للحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وكذلك التوعية بمخاطر الوصلات الخلسة.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى عمل استطلاع رأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوزيع بروشورات تحمل عددًا من الرسائل التوعوية.

ولفت بدوي، إلى قيام فريق المعامل المشارك بالقافلة برفع عينات مياه عشوائية من المنازل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وأكملت القافلة فعاليتها بالتعريف بالقطع الموفرة للمياه، وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وتخفيض قيمة الفاتورة، وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والخط الساخن 125 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات.



تنظيم أنشطة مجتمعية لرفع الوعي المائي



قافلة مائية



مياه الجيزة تنظم أنشطة مجتمعية لرفع الوعى المائى



إطلاق قافلة مائية لرفع الوعي الوعي بالجيزة