شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف ويبومتركس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن تصنيف "ويبومتركس" الإسبانى لشهر يوليو 2024، ظهور جامعة عين شمس ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم لتحتل الجامعة الترتيب (908) عالميًا والخامس محليًا، بتقدم يقارب 40% من تصنيفها بالمقارنة بعام 2019.

وأشار الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس إلى أن تقدم ترتيب جامعة عين شمس بالتصنيفات العالمية المختلفة يأتى ثمرة نجاح ونتيجة جهود كبيرة من كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة والخطط المستقبلية التى مكنت الجامعة أن تتفوق على غيرها من الجامعات العالمية وتظهر ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا فى تصنيف ويبومتركس وكذلك فى العديد من التصنيفات التخصصية الأخرى

و أضاف الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن تصنيف "ويبومتركس" أحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات، ويعد مؤشرًا مهمًا لقدرة الجامعة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والتواصل مع العالم الخارجى من خلال الموقع الإلكترونى للجامعة، مما يُساهم فى تعزيز سمعتها الدولية وجذب الطلاب والباحثين المتميزين من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تعمل وفق إستراتيجية تحرص على مواكبة البحث العلمى للتطورات العالمية والاقتصادية مع مراعاة التنمية المستدامة وتركيز موضوعات البحث العلمى على الاتجاهات العالمية الحديثة والبحوث الخضراء والتنمية المستدامة لحماية البيئة ومواردها و القيام بشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ووضع الحلول المناسبة لمشكلات واحتياجات المجتمع.

كما أوضحت الدكتورة غادة فاروق لظهور جامعة عين شمس، فى الترتيب (718) عالميًا بعدد استشهادات (583611)، بتقدمها عن نسخة يناير 2024 بزيادة (28588) استشهاد خلال تصنيف ويبومتركس العالمى للاستشهادات المرجعية نتائج نسخته لشهر يوليو لعام 2024.

الجدير بالذكر أن تصنيف (ويبومتركس العام) يصدر مرتين سنويًا اعتبارًا من 2024، بنهاية شهرى (يناير ويوليو) من كل عام، تحفيزًا للمؤسسات التعليمية للتواجد بشكل أكبر على شبكة الإنترنت وعرض أنشطتها بدقة، والاهتمام بسياسة الويب والوصول المفتوح والشفافية، فضلًا عن إصدار التصنيف نسخة خاصة لتقييم الجامعات وفقًا لمعدل الاستشهادات المرجعية مُعتمدًا على جوجل سكولار للاستشهادات بالأبحاث العلمية، ويغطى التصنيف أكثر من 32 ألف مؤسسة تعليمية من مختلف دول العالم.