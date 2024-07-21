شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم بكلية سياحة وفنادق حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج بكالوريوس التعليم التبادلى إدارة وتشغيل المطاعم بـ كلية السياحة والفنادق وهى شهادة بكالوريوس تعتمد على العمل والدراسة فى أن واحد، حيث يعمل الطالب بمطاعم الشركات وتقوم بدعم الطلاب ماديا وعلميا للحصول على شهادة البكالوريوس من خلال راتب شهرى اثناء العمل بشهور الصيف الثلاثة.

وتنقسم المواد الدراسية إلى مواد تطبيقية و مواد فنية يتم دراستها بالشركات و مواد اكاديمية يتم دراستها بالكلية و تتم الاختبارات العملية و النظرية من خلال لجان مشتركة من اساتذة الجامعة و مدربين من هذه الشركات.

وتتمثل فوائد التخصص فى العمل خلال أربعة سنوات براتب شهرى متزايد، الحصول على شهادة بكالوريوس فى إدارة وتشغيل المطاعم من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، تتحمل الشركات المذكورة كل تكاليف الدراسة و الكتب و المطبوعات و المواد التعليمية، الحصول على شهادات خبرة من هذه الشركات، توفير فرصة عمل للطلاب داخل مطاعم الشركات بفروع مصر و فروع الخليج بعد التخرج.