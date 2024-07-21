شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى نهاية العمل فى السد العالى والان مع تفاصيل الخبر

تحل علينا فى هذا اليوم 21 يوليو ذكرى نهاية العمل فى السد العالى أعظم مشروعات القرن العشرين والذى استغرقت عملية بناؤه نحو 11 عامًا.

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن مشروع إنشاء السد العالى يعد "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين".

وحمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، مشيرا إلى ما يمثله هذا العمل الضخم من نموذج لقدرة الشعب المصرى على البناء والعمل عندما إستطاعت السواعد المصرية بناء السد العالى بكل إصرار وعزيمة.

وتوجه سويلم بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذه الملحمة التاريخية حينما كتب العاملين بهذا المشروع تاريخاً عظيماً يُروى لأجيال عديدة قادمة ، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر.

يذكر أن قرار بناء السد العالى إتخذ في عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع ، وتم وضع تصميم السد العالى فى عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة ، وقد لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي ، ليتم توقيع إتفاقية بناء السد العالى في عام 1958 و وضع حجر الاساس فى عام 1960 .