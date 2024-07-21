شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الدراسات الإنسانية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة تستضيف تصفيات المشروع الوطني للقراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة تصفيات مسابقة المشروع الوطنى للقراءة للطالبات المشاركات فى منافسة مشروع (القارئ الماسي)؛ صرحت بذلك الدكتورة اميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، مشيرة إلى أن المسابقة تقام برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وأوضحت عميدة الكلية أن المشاركة فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة تأتى تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م التى تهدف إلى رفع وعى الشباب؛ انطلاقًا من أنهم عماد الوطن وقادة المستقبل.

واضافت عميدة الكلية أن تصفيات مسابقة المشروع الوطنى للقراءة تمت فى حضور لجنة ضمَّت: الدكتور أحمد على ربيع، أستاذ أصول اللغة وكيل كلية اللغة العربية الأسبق، والدكتورة منى فهمى غيطاس، رئيس قسم الادب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وقد كان فى استقبالهم أميمة فهمي، عميدة الكلية، والدكتورة كريمة عبد المجيد، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حبيبة محمد حسن، منسق المشروع الوطنى للقراءة فى الكلية.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد ربيع بمستوى ثقافة طالبات جامعة الأزهر، وعبر عن سعادته بما لمسه من وعى طالبات جامعة الأزهر.