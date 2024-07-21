شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تحذر: الرطوبة تصل 85% بالقاهرة و95% على السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 11:18 ص

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ويزيد من حدة تأثير الموجة شديدة الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نسب الرطوبة تصل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى لـ 85% وعلى السواحل الشمالية تصل لـ 95% .

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من درجات الحرارة المحسوسة حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى على سبيل المثال 41 درجة .

ويشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء .

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.



وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.