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وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة للوقاية من مرض النقرس.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب ــ وليد عبد السلام

الأحد، 21 يوليو 2024 11:37 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 4 نصائح مهمة للوقاية من مرض النقرس.

وبحسب الإنفوجراف تضمنت النصائح النقاط التالية:-

- قلل المشروبات الغازية.

- مارس بانتظام.

- تجنب الأغذية المليئة بالبيورينات.

- تجنب السمنة.


إنفوجراف

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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