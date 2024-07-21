وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة للوقاية من مرض النقرس.. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 4 نصائح مهمة للوقاية من مرض النقرس.

محمد يوسف

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