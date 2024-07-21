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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة للوقاية من مرض النقرس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ــ وليد عبد السلامالأحد، 21 يوليو 2024 11:37 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 4 نصائح مهمة للوقاية من مرض النقرس.
وبحسب الإنفوجراف تضمنت النصائح النقاط التالية:-
- قلل المشروبات الغازية.
- مارس الرياضة بانتظام.
- تجنب الأغذية المليئة بالبيورينات.
- تجنب السمنة.
إنفوجراف
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