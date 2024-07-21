شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتفقد مشروع سد ومفيض وهويس دمياط والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 11:20 ص

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لمحافظة دمياط لتفقد مشروع سد ومفيض وهويس دمياط الواقع على فرع دمياط، وتفقد مشروعات حماية الشواطئ بمدينة رأس البر فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري.

قال سويلم أن أعمال التطوير والصيانة التى تقوم بها أجهزة الوزارة تهدف للحفاظ على البنية التحتية للمنشآت المائية والمرافق الحيوية الملحقة بها مثل الأهوسة، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتى تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها .

أضاف أنه يجرى حالياً تنفيذ عملية "تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط" تحت إشراف الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، وذلك بتجديد بوابات القنطرة والهويس والتى تشتمل على جسم البوابات المعدنى وجميع قطعها ومكوناتها الميكانيكية والكهربائية ومكونات منظومة التشغيل كاملة ورفع كفاءة وتحديث كامل لمنظومة التشغيل الكهروميكانيكى .

تضمنت الأعمال المنفذة تجفيف حوض الهويس وتطهيره، والكشف عن الهيكل الخرسانى لفرش الهويس والحوائط، وتصنيع بوابات الهويس الاربعة الجديدة بالكامل، وصيانة بوابات مفيض دمياط، وتغيير أنظمة تشغيل بوابات الهويس، وتصنيع جاملون فوق فتحات المفيض لتعديل نظام تشغيل بوابات المفيض، وتنفيذ أعمال المراشمة والدهان اللازمة، ويجرى تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية وغرفه التحكم لتشغيل الهويس .

وبالتزامن مع عملية صيانة هويس قناطر دمياط .. فإنه يجرى حالياً أعمال تدعيم وتأهيل الكوبرى الخرسانى الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط بنسبة تنفيذ تصل إلى 35 %، لتحسين الحالة التشغيلية وضمان إستقرار الكوبرى لأداء عمله ورفع كفاءته .

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء سد ومفيض وهويس دمياط فى عام 1989 ويتكون من سد ترابى ومفيض من 5 فتحات وهويس ملاحى من الدرجة الأولى وكوبرى فوق المفيض حمولة 60 طنا.