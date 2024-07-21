شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: البحوث الزراعية تتابع الحقول الإرشادية والمراكز الإرشادية بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

‫قام فريق من قيادات مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد جاد وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور خالد أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، والدكتور فتح الله حسن مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة - بتفقد المراكز الإرشادية الزراعية بمحافظة الغربية ومتابعة الأنشطة الإرشادية بها والوقوف علي أهم المشكلات والمعوقات التى تواجه المزارعين.

وأجرى الفريق البحثى مناقشات مستفيضة مع السادة المزارعين والاستماع إلى مشكلاتهم ومناقشة الحلول الممكنة للتغلب علي هذه المشكلات في وجود المسؤولين التنفيذين بالقطاع الزراعي بالمحافظة، كما تضمن اللقاء سبل النهوض بالإنتاج الزراعى كما وكيفا وضرورة تعاون المزارعين مع خبراء مركز البحوث الزراعية والاستفادة من التوصيات الفنية التى يتم تقديمها لهم لتحسين مستوى الإنتاج في شتى مجالات العمل الزراعى، وحثهم على المتابعة المستمرة للمحاصيل الزراعية في ظل الموجة الحارة التى تعانى منها البلاد والتى تتطلب اتباع التوصيات اللازمة للتقليل من الآثار السلبية لهذه الموجة علي المحاصيل الزراعية وفقا لنوع المحصول والصنف المنزرع، وضرورة الاكتشاف المبكر لأى إصابات حشرية أو مرضية والمكافحة المبكرة لها.

وفى سياق متصل تفقد الفريق البحثى بعض المحاصيل المنزرعة والحقول الإرشادية لبعض الأصناف عالية الإنتاجية خاصة لمحصولى الأرز وفول الصويا، وتم الاستماع لمزارعى هذه الحقول والتوصية بضرورة الاستمرار في إتباع الممارسات الزراعية الجيدة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة من هذه الأصناف، كما تم تفقد بعض الحقول التى تستخدم الأساليب الحديثة في الرى وتم مناقشة المزارع حول الآثار الإيجابية التى نتجت عن إستخدام هذه الأساليب في الزراعة خاصة مايتعلق بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتقليل كمية المياه المستخدمة وكذلك تقليل إستهلاك الطاقة والأسمدة والعمالة الزراعية.

وفي نهاية الزيارة تم التأكيد على ضرورة نقل هذه النماذج الناجحة إلى غيرهم من المزارعين حتى يتمكنوا من تحسين مستوي إنتاجهم وزيادة دخولهم وبالتالي تحسين مستوي معيشتهم.

شارك في هذه الزيارة التفقدية الدكتورة إيمان مصطفى منسق المحافظة، والمهندس فخرى باز مدير الإرشاد الزراعى بالمحافظة وعدد من المهندسين الزراعيين بالمحافظة وبعض الباحثين أعضاء الفرق البحثية الإرشادية بالإضافة إلى بعض قيادات المزارعين بالمحافظة.