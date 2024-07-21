شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تجدد بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 11:41 ص

وقعت وزارة الداخلية تجديد بروتوكول التعاون بينها مُمثلة فى قطاع التدريب والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، وذلك تحت إشراف مساعد الوزير الداخلية رئيس قطاع التدريب، وبحضور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وعدد من نواب رئيس الهيئة والوفد المرافق بمقر رئاسة القطاع.

وشهدت الفعاليات إلقاء مساعد الوزير رئيس قطاع التدريب .. كلمة رحب خلالها بالحضور أعقبها عرض فيلم تسجيلى عن قطاع التدريب والإدارات العامة التابعة له تضمن جهود تطوير المنظومة التدريبية من خلال تطبيق معايير جودة التدريب الشرطى وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية بشأن الإهتمام بالعنصر البشرى وصقل مهاراته القتالية وزيادة الوعى الأمنى لديه.

ومن جانبه أشاد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد خلال كلمته، بالتعاون المشترك والبناء بين الهيئة وقطاع التدريب .. كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة فى هذا الشأن.

وفى ختام الفعاليات تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين تقديراً للتعاون المشترك والجهد المبذول لدعم المسيرة التدريبية .