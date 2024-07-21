شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يستقبل وكيل أول مجلس النواب للتهنئة بمنصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الأحد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد منَّاع الأمين العام لمجلس النواب، وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.



رئيس النيابة الإدارية يستقبل وكيل أول مجلس النواب