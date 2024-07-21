أخبار مصر

تسهيلات للحالات الإنسانية داخل مصلحة الجوازات على مستوى الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات للحالات الإنسانية داخل مصلحة الجوازات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

الأحد، 21 يوليو 2024 11:42 ص

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements