شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات للحالات الإنسانية داخل مصلحة الجوازات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبيالأحد، 21 يوليو 2024 11:42 ص
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
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