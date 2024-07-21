شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: جماعات الإرهاب بالساحل الأفريقي تسعى لفرض أجندتها ولو على أشلاء الأبرياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط مرصد الأزهر الضوء على قتل سبعة مدنيين على يد إرهابيين خلال الأسبوع الماضي، في هجوم نفذ بإحدى قرى منطقة تيلابيري غرب النيجر، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وحسبما أعلن الجيش النيجري في بيانه فإن "إرهابيين يستقلون دراجات نارية قاموا بهجوم على قرية دوسو كوريغو، الواقعة على بعد نحو 13 كيلومتراً شمال غربي كوكورو، وقتلوا سبعة مدنيين إضافة إلى سرقة ماشية"، مؤكدًا استمرار عمليات ملاحقة منفذي الهجوم.

كما أشار البيان إلى أن قوات مكافحة الإرهاب قتلت 13 إرهابيًا واعتقلت 29 آخرين خلال الأسبوع الماضي في المنطقة المعروفة بالمثلث الحدودي أو "مثلّث الموت".

يشار إلى أن النيجر شهدت مؤخرًا تناميًا لنشاط التنظيمات الإرهابية كان آخرها هجوم على سجن كوتوكالي الجمعة الماضية في محاولة لتهريب سجناء متهمين بالإرهاب من بينهم قادة في تنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" الموالي لتنظيم داعش الإرهابي.

وتعقيبًا على الأوضاع الأمنية في النيجر، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ما تشهده منطقة الساحل والغرب الإفريقي يثبت أن جماعات العنف والإرهاب لا تتوانى عن انتهاز أي فرصة لتهديد السلم العام وفرض أجنداتها الإجرامية ولو على أشلاء الأبرياء.

كما جدّد المرصد دعوته إلى أهمية وضع خطط فعّالة للتصدي لتهديدات التنظيمات الإرهابية بالمنطقة خاصة في مثلّث الموت، الأمر الذي لن يتحقق دون تعاون بين دول المنطقة للعمل على استئصال الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعه.