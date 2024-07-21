شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يُعلن بدء اختبارات المُتقدمين على مهنة "نجار مُسلح" للعمل في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، عن بدء اختبارات للمُتقدمين على فرص عمل للمصريين، بدولة الإمارات العربية المُتحدة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة، بتوفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج، تنسيقًا مع مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من الدول العربية، والأوروبية.

وبحسب بيان صحفي اليوم، بدأت عملية الاختبارات على مهنة نجار مُسلح، داخل مركز تدريب مهني بولاق الدكرور بالجيزة، بحضور مُمثل عن الجانب الإماراتي، وذلك بهدف مُتابعة تلك الاختبارات وتحديد مستوى المهارة لهؤلاء المُتقدمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 40 سنة.

وكانت الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، قد تواصلت هاتفيًا ،مع الشباب الذين تقدموا ببياناتهم في قاعدة البيانات التي ُتدشنها الوزارة ،بشأن الشباب الراغب في العمل بالخارج ،وجرى تحديد مواعيد الإختبارات .



وأوضحت الوزارة أن تلك الفُرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب.. وقالت إن الراتب يصل إلى 1700 درهم إماراتى ، وأن مُدة العمل 8 ساعات يومياً، وهناك ساعات إضافية طبقاً للإنتاجية، مع توفير مبيت مُكيف للعمال ،ومواصلات خاصة بالشركة ،من وإلى أماكن العمل،وكذلك تأمين طبى.