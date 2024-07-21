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كيف أحافظ على جسمي باردًا ورطبًا أثناء الصيف؟ وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 21 يوليو 2024 11:49 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم عن آليات المحافظة على الجسم بارد ورطبا أثناء الصيف والتى تضمنت النقاط التالية :- 

- خذ حماما باردًا

-ارتدي ملابس خفيفة وفضفاضة

- استخدم أغطية سرير خفيفة

-اشرب الماء بانتظام مع تجنب المشروبات السكرية أو التي تحتوي على الكافيين)


انفوجراف

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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