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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أحافظ على جسمي باردًا ورطبًا أثناء الصيف؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 21 يوليو 2024 11:49 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم عن آليات المحافظة على الجسم بارد ورطبا أثناء الصيف والتى تضمنت النقاط التالية :-
- خذ حماما باردًا
-ارتدي ملابس خفيفة وفضفاضة
- استخدم أغطية سرير خفيفة
-اشرب الماء بانتظام مع تجنب المشروبات السكرية أو التي تحتوي على الكافيين)
انفوجراف
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