شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالأحد، 21 يوليو 2024 11:11 ص
تنطلق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين الموافق 22 يوليو 2024، وتستمر حسب المواعيد التالية:
1- المرحلة الابتدائية:
للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.
2- المرحلة الإعدادية:
للصفين الأول والثاني الإعدادي.
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.
3- إتمام الشهادة الإعدادية:
-خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.
4- المرحلة الثانوية:
للصفين الأول والثانى الثانوي العام.
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024م.
5- التعليم الفني بجميع تخصصاته:
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.
يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة انتهت أمس السبت الموافق 20 يوليو الجارى 2024، بأداء طلاب شعبة علمي رياضيات امتحان مادة الديناميكا أحد فروع مادة الرياضيات التطبيقية بالثانوية العامة.
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