شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلقى كلمة اليوم باجتماع منتصف العام التنسيقى للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، كلمة، ضمن فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي بـ "أكرا" عاصمة دولة غانا؛، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما يعقد رئيس الوزراء، على هامش زيارته إلى غانا عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض المسؤولين؛ في سبيل مناقشة جهود تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية بين بلدان القارة الأفريقية.

وتأتي تلك المشاركة في ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد".