شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 11:34 ص

قررت وزارة الداخية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (زيارة استثنائية) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2024 حتى يوم الخميس الموافق 22/8/2024، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .