"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 212 قطعة سلاح ناري، و293 قضية مخدرات، وتنفيذ 83448 حكم قضائي متنوع.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 39 متهمًا هاربًا، و12 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 258 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23017 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.