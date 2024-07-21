شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستقبل وفد هيئة الأوقاف القبطية لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف ، المستشار منصف سليمان وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب والمستشار جميل حليم سكرتير عام هيئة أوقاف الماثوليك، واللواء سمير عازر سكرتير عام مساعد هيئة الأوقاف القبطية، وسامح مراد عضو لجنة التنسيق بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية.

وخلال اللقاء هنأ المستشار منصف سليمان وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف، وثقة البرلمان في بيان الحكومة الجديدة.

وناقش الجانبان التعاون المشترك بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية ، كما ناقشا تنفيذ حملة مشتركة لعودة القراءة، وتقريب الثقافة والوعي لعيون الشباب، وتعيد تعزيز معنى القراءة والثقافة وشغف حب العلم والمعرفة.

وأهدى المستشار منصف سليمان وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب والوفد المرافق لوحة تذكارية للدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.