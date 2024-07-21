شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا مجلس الدولة والمركزى للمحاسبات يؤكدان على التعاون المشترك بينهما والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 12:59 م

التقى اليوم الأحد، المستشار أحمد عبدالحميد عبود رئيس مجلس الدولة، بالمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

تناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة مُثمنًا دور القضاء المصري، وتأكيدًا على التعاون بين مجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره إلي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.