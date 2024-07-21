شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ خط مياه لإنهاء الانقطاعات بالطوابق.. أبرز قرارات محافظ الجيزة بأول أسبوعين عمل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 01:21 م

عمل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بعد توليه منصبه الجديد ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، واستكمال مسيرة البناء والتنمية في شتى المجالات، وذلك بتطوير آلية العمل ومراجعة الأداء والتواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم واقتحام المشاكل وحلها كأولوية أولى.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز قرارات وتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في أول أسبوعين عمل له.

- تنفيذ خط مياه قطر 400مم بطول 150م من طريق المريوطية حتى شارع المنشية ليربط منطقة الطوابق بخط 1000مم؛ لتوفير كميات المياه المطلوبة لمنطقة الطوابق وتحسين الضغوطات بالعديد من القطاعات المتأثرة.

- تنفيذ 12 كوبري مشاه في الاتجاهين أعلى مسار مصرف المريوطية على مسافة كيلو لكل كوبري مشاه؛ لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين ومستخدمي المركبات والحفاظ على سلامتهم.

- حصر مزلقانات السكة الحديد العشوائية داخل المحافظة لدراسة مدى وضع رؤية حضارية لها بالتنسيق مع الوزرات المعنية.

- تطوير الميادين وفق رؤية حضارية بالتعاون مع أجهزة التنسيق الحضاري، مع عدم المساس بأي شجرة أو مسطحات خضراء.

- الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء أعمال التطوير بالقطاعات المتبقية من ترعة المريوطية في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

- تدعيم موقف سرفيس البوهي بسيارات إضافية لخدمة خطوط أكتوبر والشيخ زايد استجابة لمطالب مواطني إمبابة، وتحقيق هوية بصرية لسيارات السرفيس سواء كانت سيارات فان أو ميكروباص أو ميني باص نقل جماعي وتوحيد شكلها.

- المتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

- تيسير الإجراءات للمواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى.

- وضع مخطط شامل لتطوير مصرف الطرفاية بمدينة البدرشين، يشمل إقامة موقف للسيارات لاستيعاب كافة خطوط السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية، وساحات انتظار سيارات لمنع الوقوف الخاطئ، بالإضافة إلى إقامة منطقة استثمارية تضم مساحات ترفيهية ومحال تجارية وكافيهات وطرحها على المستثمرين.

- زيادة المسطحات الخضراء بشارع جامعة الدول العربية، في إطار ما يشهده القطاع من أعمال تطوير شاملة ومشروعات قومية على رأسها افتتاح المرحلة الثالثة من محطات مترو الأنفاق الخط الثالث.