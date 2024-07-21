شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: دراسة متكاملة لموقف شغل الوحدات السكنية بمستعمرة الرى بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 12:31 م

كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بدراسة طلبات محافظة دمياط والخاصة بحماية واجهة نهر النيل بدمياط والتنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة لخدمة منظومة الموارد المائية والرى بالمحافظة على الوجه الأمثل.

وتفقد الدكتور سويلم المستعمرة السكنية للرى بدمياط ، حيث وجه بإجراء دراسة متكاملة لموقف شغل الوحدات السكنية ، وسرعة إتخاذ ما يلزم لتطوير المباني السكنية واللاندسكيب بالمستعمرة .

أضاف سويلم أن أعمال التطوير والصيانة التى تقوم بها أجهزة الوزارة تهدف للحفاظ على البنية التحتية للمنشآت المائية والمرافق الحيوية الملحقة بها مثل الأهوسة ، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات ، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها .

و يجرى حالياً تنفيذ عملية "تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط" تحت إشراف الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع ، وذلك بتجديد بوابات القنطرة والهويس والتى تشتمل على جسم البوابات المعدني وجميع قطعها ومكوناتها الميكانيكية والكهربائية ومكونات منظومة التشغيل كاملة ورفع كفاءة وتحديث كامل لمنظومة التشغيل الكهروميكانيكى .

