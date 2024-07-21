شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب يؤكد على العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر في المغرب السفير ياسر عثمان، على العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين والقائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتشاور الدائم والتعاون.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خلال الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية والذي أقيم بمقر دار السكن، بحضور كل من محمد الصديقي وزير الفلاحة والنقل البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عواطف الحيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ممثلين عن الحكومة المغربية، وكذلك نائبي رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى لفيف من المسئولين المغاربة ولفيف كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والشخصيات العامة بالمجتمع المغربي، وممثلي الجالية المصرية.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة اليوم الأحد، أن وزير الفلاحة المغربي أشاد - في الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال - بعمق العلاقات بين مصر والمغرب وبحجم التعاون المشترك بين البلدين.