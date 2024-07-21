شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: شراكات لكبرى جامعات أمريكا وإعداد برامج تواكب وظائف المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، نعمل على إدخال الابتكار فى العملية التعليمية حتى يبتكر الطالب وينفذ مشروعه ويعمل على تشغيله أيضاً، موضحاً أن كبرى الجامعات الأمريكية ستدخل فى شراكات مع التحالفات الإقليمية للجامعات المصرية، مطالباً رؤساء الجامعات العمل على تهيئة الجامعة حتى التواصل مع الجامعات والمراكز البحثية وشركاء الصناعة بأمريكا.



وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته بورشة عمل بناء التحالفات الإقليمية ، سيكون هناك برامج تتواجد فى كل إقليم بحوالى 14 برنامج موزعين على ال7 اقاليم يقوم كل تحالف مصرى بتنظيم ورش عمل لاعداد البرنامج وبناء قاعدة بيانات عن سوق العمل ولدينا احتياج لبناء مصفوفة للبرامج ومصفوفة للانشطة الاقتصادية ومصفوفة لسوق العمل ونحتاج مصفوفة للإرشاد الأكاديمى والمهنى.

وتابع وزير التعليم العالى، سيتم تنظيم تدريب لاعضاء هيئة التدريس فى الجامعات مع تدشين وحدة مركزية فى كل إقليم بالجامعة الأم للتعاون وتحقيق التكامل فى الاستراتيجية الوطنية التعليم مع باقى الجامعات فى كل إقليم، موضحا أن مبادرة تحالف وتنمية تستهدف أن نكون الجامعات متميرة وتشارك فى خطة التنمية للدولة.

واستطرد وزير التعليم العالى، أن البرامج الجديدة تتماشى مع وظائف المستقبل ، وموزعة على الاقاليم السبعة ، وكيفية ربطها مع الاقليم والأنشطة الاقتصادية بخطة الدولة 2030.