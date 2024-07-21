شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التأمينات: استكمال تطوير منظومة الخدمات لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء جمال عوض الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تجديد الثقة به رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا عزمه على استكمال مسيرة إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية والمعاشات التي بدأها الرئيس منذ عام 2014.

وقال عوض، إن ملف التأمينات الإجتماعية والمعاشات يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الرئيس، وأن تكليفاته منذ اليوم الأول كانت تكثيف الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة التأمينية بكافة أركانها والإرتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المقدمة لكافة المتعاملين مع الهيئة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال واعتماد التحول الرقمي كهدف ينبغي الوصول اليه وذلك وصولًا إلى حالة الرضا من كافة فئات المجتمع المصري.

يذكر أن اللواء جمال عوض شغل العديد من المناصب الإشرافية والقيادية بالقوات المسلحة إلى أن تم تعيينه رئيسًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارًا من 13 /7 /2020 لمدة 4 سنوات، وحصل على العديد من الأوسمة والأنواط منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.