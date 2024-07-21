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وزارة الصحة تكشف 5 نصائح مهمة للتعامل مع فيروس الهربس

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 21 يوليو 2024 12:06 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح هامة للتعامل مع فيروس الهربس، حيث تضمنت النقاط التالية :-


- تجنب التقبيل (خاصة الأطفال والرضع)

- تجنب مشاركة أدوات الطعام

- تجنب مشاركة منتجات العناية الشخصية (مثل: مرطب الشفاه أو غيرها)

- تجنب لمس الجلد بالقرب من الفم

- تجنب التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة قدر الإمكان


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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