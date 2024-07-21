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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 5 نصائح مهمة للتعامل مع فيروس الهربس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 21 يوليو 2024 12:06 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح هامة للتعامل مع فيروس الهربس، حيث تضمنت النقاط التالية :-
- تجنب التقبيل (خاصة الأطفال والرضع)
- تجنب مشاركة أدوات الطعام
- تجنب مشاركة منتجات العناية الشخصية (مثل: مرطب الشفاه أو غيرها)
- تجنب لمس الجلد بالقرب من الفم
- تجنب التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة قدر الإمكان
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