شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 5 نصائح مهمة للتعامل مع فيروس الهربس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأحد، 21 يوليو 2024 12:06 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح هامة للتعامل مع فيروس الهربس، حيث تضمنت النقاط التالية :-

- تجنب التقبيل (خاصة الأطفال والرضع) - تجنب مشاركة أدوات الطعام - تجنب مشاركة منتجات العناية الشخصية (مثل: مرطب الشفاه أو غيرها) - تجنب لمس الجلد بالقرب من الفم - تجنب التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة قدر الإمكان

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