القومي للمرأة يهنئ السوبرانو فاطمة سعيد لحصولها على جائزة الثقافة الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ)

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد لحصولها على جائزة الثقافة الأوروبية خلال حفل توزيع جوائز الثقافة الأوروبية من الدرجة الأولى على مسرح أوركسترا لوكسمبورج، لتكريم أبرز الوجوه الفنية والغنائية في الساحة العالمية.

وأعرب المجلس القومي للمرأة عن سعادته وفخره بفوز السوبرانو فاطمة سعيد بهذه الجائزة الدولية الهامة والمستحقة لما حققته من نجاحات عديدة وانجازات ولدورها الهام فى العمل على ربط الثقافات ، مؤكدًا أنها تعد نموذج مشرف لكل سيدة وفتاة مصرية ومصدر فخر لمصر ، متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق.

جدير بالذكر أن اختيار فاطمة سعيد للتكريم جاء لمشاركتها من قبل الغناء مع الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية، وأوركسترا بوسطن السيمفونية، وبي بي سي أوركسترا، ولأنها تعمل على ربط الثقافات، وتقوم بالأداء لجميع "الألحان الكلاسيكية أوالأغاني العربية" بنفس المعايير الفنية العالية.

تجدر الاشارة الى أن فاطمة سعيد حصلت مؤخراً على جائزة رفيق الحريري للتميز الفني والتي حصلت عليها العام الماضي في واشنطن، وجائزة "أوبوس كلاسيك"، إحدى أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، وذلك عن فئة أفضل فنانة شابة لعام 2021، كما مثلت فاطمة سعيد مصر في يوم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، وغنّت من أجل حق الأطفال في التعليم والكرامة من خلال الموسيقى، كما حصلت في 2016 على جائزة من المجلس القومي للمرأة ، وأصبحت أول مغنية للأوبرا تحصل على جائزة الإبداع للدولة عن إنجازها الفني المتميز على المستوى الدولي.