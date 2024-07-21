"الثقافة": فتح باب التقديم للمشاركة في الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأحد، فتح باب التقديم للمشاركة في الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، الذي يُعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي، في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2024، داخل قاعات قصر الفنون بساحة الأوبرا تحت شعار "بناء يتجدد".

وأكد الدكتور وليد قانوش رئيس قطاعي الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة- في تصريح، اليوم- اهتمام الدولة المصرية بالتراث الثقافي، حيث نجحت مصر في تسجيل الخط العربي على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي، حيث جاء بعد تقديم ملف شاركت مصر في إعداده مع (16) دولة، والذي يعد إنجازا جديدا في مجال صون الهوية العربية باعتبار الخط العربي من أهم مفردات الحضارة الإسلامية والعربية.

وأوضح قانوش، أن الملتقى هذا العام يشهد عدة فعاليات مميزة، أبرزها تنظيم المسابقة الرسمية، والتي تشمل فنون الخط العربي بفروعها المختلفة، حيث يُمنح المشاركون جوائز مالية لأفضل الأعمال، كما يتضمن إقامة معرض عام، تعرض فيه أعمال المكرمون وضيوف الشرف والمشاركون في المسابقة، وتنظيم ندوة علمية دولية تناقش موضوعات تتعلق بفنون الخط العربي، وإقامة ورش عمل فنية متخصصة تقدم تجارب علمية غنية للمهتمين من الجمهور بفنون الخط العربي.

من جانبه.. قال قوميسير عام الملتقى الكاتب والفنان محمد بغدادي، إن مسابقة فنون الخط العربي بفروعها المختلفة تتناول عدة اتجاهات هي الاتجاه الأصيل للخط العربي، الاتجاهات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، جائزة الفنان/ خضير البورسعيدي، الزخرفة والتذهيب.

ويمنح الملتقى جوائز مالية لفروع الخط المختلفة بالإضافة إلى ثلاث جوائز في الاتجاه الأصيل.

وتشمل شروط المشاركة في المسابقة، أن يُسمح بالمشاركة بأعمال أصلية فقط، ويجب أن تكون مُوقعة ومؤرخة، أن يكون الحد الأقصى للمساهمات هو ثلاثة أعمال لكل مشارك، يجب ألا تتجاوز مساحة الأعمال المشاركة 100×70 سم ولا تقل عن 40×30 سم، على أن يكون آخر موعد لإرسال استمارات الاشتراك وصور الأعمال هو 20 أغسطس 2024.

وسيكون الإعلان عن المقبولين في النصف الأول من سبتمبر 2024 على الموقع الرسمي الخاص بصندوق التنمية الثقافية، ومن خلال صفحة الملتقى.

وللتسجيل والمزيد من التفاصيل، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية الثقافية (http://www.cdf.gov.eg) أو التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).