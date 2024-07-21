شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد على تاريخ من الإبداع.. حكاية "استوديو 10" بالتليفزيون المصرى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تاريخ كبير يمتلكه التلفزيون المصرى منذ إنشائه قبل 64 عامًا وكانت جدرانه شاهدة على العديد من الأحداث والأعمال الفنية الخالدة التي تم إبداعها من قبل عمالقة الفن المصري والعربي.

ويعد "استوديو 10" من ضمن الأماكن صاحبة التاريخ الكبير داخل مبنى التلفزيون المصرى فقد كان شاهدًا على العديد من الأعمال المميزة ولعل أبرزهم هو "ضمير أبلة حكمت" و"رأفت الهجان" و"ليالى الحلمية" و"اللقاء الثانى" و"الرحيل" و"الضحية" و"أبو العلا البشرى" وغيرها الكثير من الأعمال الشهيرة والعريقة.

ويعتبر استوديو 10 من أوائل هذه البلاتوهات، إذ تم الانتهاء من بنائه فى 1960 على مساحة تبلغ 800 متر مربع، وخلف تلك الجدران توجد الكثير من كواليس وحكايات النجوم منها استعدادات محمود عبد العزيز لشخصية "ديفيد شارل سمحون"، ويوسف شعبان لشخصية "محسن ممتاز" ويسرا لدور "هيلين"، بالإضافة إلى مشاركة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة لخوض أولى تجاربها الدرامية عام 1990 بـ "ضمير أبلة حكمت" والذى يعد أولى إنتاجات قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى، والذي اخرجته أنعام محمد على والمنتج الراحل ممدوح الليثي.