شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية ذات أعلى معدلات استثمار أجنبى مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تصدر مصر قائمة أفضل 10 دول إفريقية، ذات أعلى معدلات استثمار أجنبي مباشر، خلال العام الماضي (2023).

وذكر تقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حسبما نقلت منصة (بيزنس إنسايدر) الإخبارية المختصة في الشأن الإفريقي - التي تصدر في لندن وبريتوريا - أن "مصر اجتذبت أعلى معدل من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 بقيمة 9.841 مليار دولار".

وأشار التقرير إلى أن جنوب إفريقيا جاءت في المرتبة الثانية، بمعدل استثمار أجنبي مباشر لديها 5.2 مليار دولار في عام 2023، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا كبيرًا نظرًا لتسجيلها 9.2 مليار دولار في عام 2022.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023 وسط التباطؤ الاقتصادي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفق لتقرير(الأونكتاد).

ولفت التقرير إلى أن القضايا المتعلقة بالأزمات والسياسات الحمائية وإعادة التنظيم الإقليمي كانت مسؤولة عن الاضطرابات التي تؤثر حاليا على حسن سير الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أن جمهورية الكونغو الديمقراطية جاءت ضمن أقل 10 دول في معدل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 1.635 مليار دولار.