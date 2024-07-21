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إنفوجراف.. 4 قرارات لوزير الأوقاف خلال أسبوعين

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القاهرة - سامية سيد - منذ تولية منصبه وزيرا للأوقاف، اتخذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، عددا من القرارات لخدمة الدعوة والائمة ورواد المساجد، ومنها :

* خصصت وزارة الأوقاف خدمة "اتصل بنا " عبر الموقع الإلكتروني وإتاحة بريد إلكتروني ورقم واتس آب للتواصل مع  المواطنين :

البريد الإلكتروني:
[email protected]
واتس آب:
01154420480


* توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف

 

* وزارة الاوقاف تنشئ حسابات علي التيك توك وانستجرام وتليجرام

* توسيع دائرة صرف الإعانات للمتوفين من الأئمة والعمال العاملين على درجة مالية بالمساجد، بناء على تقرير مدير المديرية


انفوجراف

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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