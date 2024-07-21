شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 4 قرارات لوزير الأوقاف خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ تولية منصبه وزيرا للأوقاف، اتخذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، عددا من القرارات لخدمة الدعوة والائمة ورواد المساجد، ومنها :

* خصصت وزارة الأوقاف خدمة "اتصل بنا " عبر الموقع الإلكتروني وإتاحة بريد إلكتروني ورقم واتس آب للتواصل مع المواطنين :

البريد الإلكتروني:

[email protected]

واتس آب:

01154420480



* توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف

* وزارة الاوقاف تنشئ حسابات علي التيك توك وانستجرام وتليجرام

* توسيع دائرة صرف الإعانات للمتوفين من الأئمة والعمال العاملين على درجة مالية بالمساجد، بناء على تقرير مدير المديرية