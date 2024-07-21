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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 4 قرارات لوزير الأوقاف خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منذ تولية منصبه وزيرا للأوقاف، اتخذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، عددا من القرارات لخدمة الدعوة والائمة ورواد المساجد، ومنها :
* خصصت وزارة الأوقاف خدمة "اتصل بنا " عبر الموقع الإلكتروني وإتاحة بريد إلكتروني ورقم واتس آب للتواصل مع المواطنين :
البريد الإلكتروني:
[email protected]
واتس آب:
01154420480
* توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف
* وزارة الاوقاف تنشئ حسابات علي التيك توك وانستجرام وتليجرام
* توسيع دائرة صرف الإعانات للمتوفين من الأئمة والعمال العاملين على درجة مالية بالمساجد، بناء على تقرير مدير المديرية
انفوجراف
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