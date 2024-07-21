شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء يستقبل طبيبة سوهاج بمقر النقابة ويؤكد دعم النقابة الكامل لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بمقر النقابة العامة، الدكتورة سمر أنور، الطبيبة بمستشفى المراغة المركزي بمحافظة سوهاج، وزوجها د. أحمد عبد المحسن، على خلفية واقعة تعنيف ومشادة محافظ سوهاج معها.

جاء ذلك بحضور وكيل النقابة العامة للأطباء د. جمال عميرة، والأمين العام د. محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق د. أبو بكر القاضي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين زارع، ومقرر اللجنة الاجتماعية د. شادي صفوت.

وأكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، وقوف النقابة التام مع أعضائها في وجه أي اعتداء يتعرضون له، مشدداً على أن أطباء مصر خط أحمر، ولن تتهاون النقابة في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

وخلال اللقاء، شرح د. أسامة عبد الحي، الاجراءت والتحركات التي اتخذتها النقابة لدعم الطبيبة منذ بداية الأزمة، نهاية باعتذار رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، ولقاء محافظ سوهاج مع الطبيبة، واعتذاره لها.

وشدد نقيب الأطباء، على أنه لا يمكن التغاضي عن أي اعتداء على أي طبيب، مؤكداً أن الأطباء يواجهون تحديات يومية هائلة في سبيل إنقاذ الأرواح ومساعدة المرضى، ويجب توفير بيئة العمل الآمنة لهم، وليس الاعتداء عليهم.

وأكد نقيب الأطباء، أن هناك طريقة حديثة ومنضبطة لتقييم الأداء تتعامل بها كافة الدول المتقدمة، من أجل التطوير والإصلاح وتحسين الأداء، والتعرف على المشكلات التي تواجه المنشآت الصحية، بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير المستلزمات الطبية، وليس دخول المستشفيات والتفتيش عليها بهذه الطريقة.

وطالب أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، بالتشديد على ضرورة عدم تكرار هذه الوقائع المؤسفة مرة أخرى، وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء.

وأكد أن موقف النقابة الداعم للطبيبة، نابع من واجبها تجاه أعضائها، مشددا على أن النقابة لن تتوان أبدا عن تقديم كامل الدعم لأعضائها.

من جانبها، وجهت د. سمر أنور، الشكر والتقدير إلى نقيب الأطباء، وأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس نقابة أطباء سوهاج، وجميع الأطباء، على دعمهم لها، مؤكدة أنها ستواصل العمل بكل جهد لتأدية واجبها في علاج المرضى.

يذكر أن نقابة الأطباء كانت قد ثمنت في بيان سابق لها تفاعل كافة المسؤولين في الدولة مع تحركاتها بشأن الأزمة، وتوجيه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي الاعتذار للطبيبة سمر أنور، خلال مؤتمر صحفي، قائلا:"نحن كمسئولين تنفيذين نحرص على تحقيق رضا المواطن، ومن حق المحافظ أن يحقق أفضل خدمة المواطن، لكن دون تجاوز فى حق العاملين فى الدولة.. وبقول للطبيبة حقك عليا وبنعتذرلك إذا ثبت حدوث تجاوز".

كما أجرى د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اتصالا تليفونيا بالطبيبة "سمر أنور"، الطبيبة بمستشفى المراغة بسوهاج، أكد خلاله تقديره التام لأطباء وطبيبات مصر والفريق الطبي كافة.