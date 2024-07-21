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رئيس محكمة النقض يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى

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القاهرة - سامية سيد - كتب إيهاب المهندس

الأحد، 21 يوليو 2024 05:45 م

استقبل القاضي حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوفد المرافق له، بمقر محكمة النقض.

ورحب القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس  المجلس القضاء الأعلى بالمستشار محمود فوزي، وهنئه بمناسبة توليه المنصب الوزاري.

أعرب رئيس محكمة النقض عن شكره وتقديره لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على هذه الزيارة الطيبة .

وخلال الزيارة اتفق الطرفان على ضرورة وأهمية التعاون والتواصل بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ومحكمة النقض المصرية، بما يكفل تحقيق مسيرة التقدم لمصرنا الغالية.

وقد حضر اللقاء المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الامين العام لمجلس القضاء الأعلى.

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محررين الخليج 365

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