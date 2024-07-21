لن نتهاون.. رئيس "حي البساتين": نفذنا أكبر حملة إزالات وتعديات على أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

قام اللواء مجدي محمد عبدالمتعال رئيس حي البساتين، بحضور اللواء مدير قطاع الجنوب والعميد مساعد فرقه شرطة الجنوب والأجهزة التنفيذيه بحى البساتين بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من وزير قطاع الأعمال العام والخاصة بشركة النصر للإسكان.

وتم الانتهاء وتسليم الأرض لشركة النصر للإسكان والتعمير خاليه من المقولات والشواغل بمساحة 6 آلاف متر مربع وكلف منطقة إسكان الحي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وقال رئيس حي البساتين: "قمنا بتنفيذ أكبر حملة إزالات لتعديات على أملاك الدولة ولن نتهاون في الصد للمخالفين للتعديات على أراضي الدولة.

واضاف: "قمنا بتنفيذ المستهدف ضمن الموجة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها طبقًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وتعليمات أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.