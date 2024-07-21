وزير الصحة: ضخ 177 مليار جنيه لتطوير المنظومة خلال 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة ضخت 177 مليار جنيه منذ 2014 حتي الآن في عمليات تطوير المنظومة الصحية في كافة المحافظات.

وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، أن خلال الفترة من 2025- 2026 سيتم إنشاء 56 منشأة جديدة، إضافة إلي الإنتهاء من 20 منشأة بنهاية العام الجاري.

وذكر أن الدولة تستهدف التوسع بشكل أكبر في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أنه بعد الإنتهاء المرحلة الأولي بالكامل سيتم الدخول في المرحلة الثانية التي تضم مرسي مطروح والمنيا ودمياط وشمال سيناء.

وأكد أن الدولة دخلت في تطوير كافة المشأت الصحية في مرسي مطروح لسهولة دخولها في المنظومة.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم الخدمات الصحية بالتعاون مع المتحدة للخدمات الاعلامية حتي نهاية أغسطس الجاري، حيث سيتم تقديم الخدمات لحوالي 3-4 مليون مواطن المترددين علي الطريق الساحلي من محافظة الإسكندرية حتي محافظة مرسي مطروح.

وأكد أنه خلال 10 سنوات سيدخل كافة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.