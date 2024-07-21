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أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب وأساتذة كليات الحقوق (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقبلت أكاديمية الشرطة عددًا من طلبة وطالبات كليات الحقوق وأعضاء هيئات التدريس بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة.

استهدفت الزيارة تعرف الطلاب على كيانات الأكاديمية المختلفة وقدراتها العلمية والتدريبية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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