أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب وأساتذة كليات الحقوق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
استقبلت أكاديمية الشرطة عددًا من طلبة وطالبات كليات الحقوق وأعضاء هيئات التدريس بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة.
استهدفت الزيارة تعرف الطلاب على كيانات الأكاديمية المختلفة وقدراتها العلمية والتدريبية.
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
استقبلت أكاديمية الشرطة عددًا من طلبة وطالبات كليات الحقوق وأعضاء هيئات التدريس بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة.
استهدفت الزيارة تعرف الطلاب على كيانات الأكاديمية المختلفة وقدراتها العلمية والتدريبية.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.