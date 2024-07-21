شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تحفيز المزارعين بشراء قش الأرز بـ1800 جنيه للطن الواحد والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المشاركة في سلسلة لقاءات وحوارات مجتمعية للأفراد الفاعلة فى منظومة قش الأرز، بالمحافظات المعنية بالمنظومة، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية لحث المزراعين على الاشتراك في منظومة جمع وتدوير قش الأرز للاستفادة منها في تصنيع الأعلاف وحماية البيئة من التلوث وصحة المواطنين من الأمراض .

شارك اليوم الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة في اللقاء التوعوي الذي عقد في ديوان عام محافظة كفر الشيخ

قدم اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ خالص الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والوزير علاء فاروق، وزير الزراعة؛ لدعمهم المتواصل لتحقيق التنمية البيئية والزراعية ورعاية ودعم المزارعين، بمحافظة كفرالشيخ، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم تحفيز المزارعين عن طريق شراء قش الأرز بـ 1800 جنيها للطن الواحد، فضلاً عن تحويل قش الأرز الى سماد عضوى، وأعلاف للماشية بالمجان، داعيا الى توعية المواطنين بعدم حرق قش الارز والاستفادة منه بعمل الأسمدة الزراعية لتحسين جودة التربة الزراعية، واستخدامه كأعلاف لتربية الماشية بالإضافة الاستفادة منه ماديا، كبديل للاعلاف والاسمدة التقليدية، مؤكدًا انه سيتابع مكافحة حرق قش الأرز على مدار الساعة من خلال انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بشكل دائم، وتلقى اتصالات وبلاغات المواطنين على الخط الساخن 114، والربط مع جميع رؤساء المراكز والمدن والقرى والمديريات الخدمية المختصة، من خلال أجهزة اللاسلكى.

وأشار محافظ كفرالشيخ، انه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورصد أي ممارسات ضد البيئة بحرق قش الأرز باستخدام مختلف أدوات التكنولوجيا الحديثة من صور للأقمار الصناعية يتم رصد فيها أماكن الحرق وارسالها لمحاور المرور الميدانية والمرصود تحركتها بأجهزة تحديد المواقع على الخرائط، لافتاً الى تطبيق غرامة حرق قش الأرز ، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وجهاز شئون البيئة، مع دعم مواقع تجميع قش الأرز بكافة المعدات الحديثة اللازمة من جرارات ومكابس وباشتراطات ميسرة وبقيمة ايجارية رمزية لتشجيع المزارعين على جمع قش الأرز وكبسة للاستفادة منه اقتصادياً وللحفاظ على البيئة.

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من جانبه أشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إلى أن منظومة قش الأرز تمثل نموذج ناجح للتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وهو ما ظهر بوضوح خلال الأعوام السابقة والذي شهد نجاحا لتلك المنظومة، مشددا على ضرورة العمل خلال هذا العام لجعلها أكثر إيجابيا فى ظل الدعم المقدم من السادة الوزراء والمحافظين.

وأكد عزوز على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة قيام اللجان المكلفة بإصدار الموافقات الخاصة بفتح مواقع ومراكز تجميع وتدوير قش الأرز والاطلاع بالمهام المنوط بها، وتكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين، بأهمية الحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل لقش الأرز والاستفادة القصوى منه، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع المختصين بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية والعاملين بالمحافظة لضمان نجاح المنظومة هذا العام.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه منظومة التعامل مع قش الأرز، نظرًا لزيادة المساحات المنزرعة من الأرز، وتعرض آليات العرض والطلب على قش الأرز لظروف قد تزيد أو تتناقص من الإستفادة منه، وفى ضوء ظروف مناخية متقلبة، أصبح من الضرورى أن توحيد جهود كافة الجهات لوضع رؤية مستقبلية لتعظيم الإستفادة من المتبقيات الزراعية وتعظيم الفرص الاستثمارية.

وتسعى الدولة جاهدة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير قش الأرز وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، من خلال رفع درجة الاستعداد بالمحافظات المعنية، تزامنًا مع بدء موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، و والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.