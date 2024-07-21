خالد عبد الغفار: نستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، إن الوزارة عملت على تطوير ورفع كفاءة 1219 منشأة صحية في كل محافظات مصر بتكلفة 177 مليار جنيه.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012