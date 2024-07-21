شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: نستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالأحد، 21 يوليو 2024 06:15 م
قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، إن الوزارة عملت على تطوير ورفع كفاءة 1219 منشأة صحية في كل محافظات مصر بتكلفة 177 مليار جنيه.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الخدمة الصحية لمهرجان العلمين بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "نستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات".
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